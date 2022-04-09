🔊 55 bin PTT personel alımı başvuru şartları 2022! 📌 PTT personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılacak? İşte kadro dağılımı...

🔊 55 bin PTT personel alımı başvuru şartları 2022! 📌 PTT personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı 55 bin işçi alımı yapacağını duyurmuştu ve iş sahibi olmak isteyen binlerce kişi başvurular hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...
PTT 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından henüz tarih açıklaması gelmedi, duyuru yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
PTT PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
PTT personel alımında büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis ve tekniker alımı yapılması bekleniyor. 35 yaşını aşmamış olma şartı aranan kadrolar için başvuru tarihlerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.