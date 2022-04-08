ÖSYM EKYS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! MEB EKYS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20 Mart tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (EKYS) katılan adaylar sonuçların bugün açıklanmasını bekliyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında EKYS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları yoğun olarak sorgulanıyor. EKYS sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. İşte MEB EKYS 2022 sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı!
EKYS 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2022-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
👉ÖSYM MEB EKYS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANMIŞTI
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Mart 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.
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EKYS NEDİR?
EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.