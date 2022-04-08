Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru ekranı! JGK 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? jsga.edu.tr başvuru kılavuzu...

Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Resmi Gazete'de yer alan ilanda başvuru şartları ve detayları belli oldu. Peki, JGK 2022 Jandarma personel alımı ne zaman yapılacak? Uzman erbaş personel alım başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. İşte tüm detaylar...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.