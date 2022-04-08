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    • Memurlar
    • 08.04.2022 11:31
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    • 08.04.2022 11:31
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    İstanbul Üniversitesi 63 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Üniversitesi 63 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Üniversitesi 63 öğretim üyesi alımı yapacak

    İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 63 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Başvuru Evrakları:
    1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.),
    2. 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Form örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,
    3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,
    4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
    5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)
    6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu, (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)
    7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) (https://personel. istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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