EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM Giriş belgeleri yayınlandı mı?

27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınan EKPSS başvuruları ardından EKPSS ne zaman, EKPSS sınav yerleri araştırmaları başladı. Adaylar sınav günü için geri sayıma başladı. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS sınav yerleri açıklandı mı? Giriş belgeleri yayınlandı mı?
EKPSS 2022 oturumuna kısa bir süre kala sınav tarihi ve yerleri bilgisi gündeme geldi. ÖSYM tarafından uygulanacak olan EKPSS, takvim doğrultusunda nisan ayında gerçekleştirilecek. Sınav tarihinden önce sınav giriş belgesini edinmek ve sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar araştırma yapıyor. EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak.
Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır.