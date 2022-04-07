MEB EKYS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKYS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken EKYS bu yıl 20 Mart'ta uygulandı. Pazar günü 10.15'te başlayan sınav için adaylara 150 dakika (2,5 saat) süre tanındı. Genel kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Değerler eğitimi, Eğitim ve öğretimde etik, Eğitim bilimleri, Mevzuat alanlarından sınava tabii tutulan adayların gözleri şimdi sonuçlarda! Peki EKYS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar haberimizde...
EKYS 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKYS 2022 sonuçları 8 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sorgulama yapabilecek.
👉ÖSYM MEB EKYS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANMIŞTI
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Mart 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.
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EKYS NEDİR?
EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.