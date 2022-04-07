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    • Memurlar
    • 07.04.2022 10:48
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    • 07.04.2022 10:48
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    Haliç Üniversitesi 7 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Haliç Üniversitesi 7 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Haliç Üniversitesi 7 öğretim üyesi alımı yapacak

    Haliç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Başvuru Dilekçesi (İletişim Bilgilerinin yer alacağı), Yayın Listesi İle Bilimsel Yayın ve Akademik Faaliyetleri İçeren YÖK Formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (Uzmanlık/Sanatta Yeterlik) Belgeleri, Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör Kadrosu İçin), YDS veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Dil (İngilizce) Belgesi, Yurt Dışından Alınan Diplomalar İçin Onaylı Denklik Belgesi ve Kimlik Kartı Fotokopisi istenilen belgeler PDF Formatında ilanın başvuru süresi içerisinde;
    1. akademikilan@halic.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir.
    2. Şahsen Başvuru yapabilir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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