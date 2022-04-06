3 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU! Bekçi alımı ne zaman olacak, ilan yayımlandı mı? EGM PA 2022 Bekçi alımı şartları neler?

3 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU! Polis Akademisi (PA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yürütülen bekçi alımı için ilanıın yayımlanacağı tarih yaklaşıyor. Bu yıl 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Konuya ilişkin yayımlanan ilanda, ''Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.'' ifadeleri yer aldı. Başvuru duyurusu için gözler EGM ve PA!da! Peki Bekçi alımı ne zaman olacak, ilan yayımlandı mı? EGM PA 2022 Bekçi alımı şartları neler?
3 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN OLACAK, İLAN YAYIMLANDI MI?
2022 yılında 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak. 4 Mart Cuma tarihli Resmi Gazetede alıma dair ilan yayımlandı. Ancak başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Son dakika açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
BEKÇİ ALIMI İLANI
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi
"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.
Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.