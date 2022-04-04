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    • Memurlar
    • 04.04.2022 14:05
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    • 04.04.2022 14:06
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    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı!

    Binlerce kişi gündemde Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Kariyerini Sağlık Bakanlığı bünyesinde hedefleyenler başvurularını yakın zamanda tamamladı ve heyecanla kura çekiminin yapılacağı tarihi bekler oldu. Pek çok alanda işçi alımları yapılacak ve Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi açık kadro ilanları için başvurularını tamamladı ve gözler sonuçlara çevrildi. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Edinilen bilgiye göre, Bakanlık işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştireceğini bildirdi. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

    Kura Yeri : ANKARA

    Kura Tarihi : 06.04.2022

    Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağu işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.

    Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

        Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

        SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

        Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:

        Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans)

        , Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.
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