Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi açık kadro ilanları için başvurularını tamamladı ve gözler sonuçlara çevrildi. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Edinilen bilgiye göre, Bakanlık işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştireceğini bildirdi. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.
Kura Yeri : ANKARA
Kura Tarihi : 06.04.2022
Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağu işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.
Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.