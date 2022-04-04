MEB 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak müfettiş yardımcılarının sınavla alınacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı eğitim müfettiş yardımcısı alımı sınavı hakkında bilgiler

4.1.1. Sınav Konuları

a) Yazılı sınav, Sınav Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

b) Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki yeterliliğin tespiti için yapılacak olan yazılı sınava tabi tutulacaklardır.

c) Yazılı sınav sorularına esas teşkil edecek konular ve soru sayıları Tablo-2'de gösterilmiştir.

Tablo-2: Yazılı Sınav Konuları ve Soru Sayıları

Genel Mevzuat

1) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) İdare Hukuku, (genel esaslar, idari yargı, Türkiye'nin yönetim yapısı)

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.

25 Soru

Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı

1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri,

2) 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili bölümleri,

3) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

4) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

5) 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,

6) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

7) Bakanlığın eğitim-öğretim, yönetim ve döner sermaye iş ve işlemleri ile ilgili yönetmelikleri.

25 Soru

8 Mali ve Adli Mevzuat

1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

2) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

5) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

6) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

25 Soru

Diğer Konular

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

2) Öğretmenlik Meslek Bilgisi, (Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik ve Özel Eğitim),

3) Genel Kültür.

25 Soru

Toplam 100 Soru



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