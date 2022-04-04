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    • Memurlar
    • 04.04.2022 12:14
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    • 04.04.2022 12:14
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    İstanbul Gelişim Üniversitesi 180 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi 180 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Gelişim Üniversitesi 180 öğretim üyesi alacak

    İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 180 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar İstanbul Gelişim Üniversitesi 180 öğretim üyesi alımı yapacak
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