İŞKUR acil duyurdu: Asgari 4 bin 253 TL verilecek! 81 ilde başvuru ekranı açıldı daimi temizlik personeli alımları başladı! 20 yaşını dolduranlar...

Temizlik personeli alımları başladı. Beklenen duyuru İŞKUR'dan geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde binlerce temizlik görevlisi alınacak. Engelli vatandaşların da başvurabileceği belirtildi. Üniversitelere ve özel sektöre daimi alımlar yapılıyor. En az ilkokul mezunu ve 20 yaşını dolduranların başvuruları alınacak. İŞKUR'a kaydı olması yetiyor. İş arayanlara güzel haber geldi. Ücretler işyerine göre değişmekle birlikte asgari 4 bin 253 TL verilecek. İşte başvuru ekranı ve şartları...
İŞKUR İLE BİNLERCE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAK
İstanbul, Van, Manisa, Ordu, Tokat ve daha bir çok ilde temizlik personeli aranıyor. İŞKUR güncel iş ilanlarını yayınladı.
Hangi şehirde olursanız olun temizlik personeli alımı yapılıyor. Başvuru şartlarıne gelecek olursak da her iş yeri şartları kendisi belirliyor. Ancak genel olarak adaylarda en az ilkokul mezunu olma şartı istiyor. Aşağıdaki linke tıklayarak il il başvuru şartlarını öğrenebilirsiniz.
İŞKUR TEMİZLİK PERSONEL ALIM ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR'daki iş ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. İşte İŞKUR'a kayıt olma aşamaları...
İŞKUR'A KAYIT NASIL OLUNUR?
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.
Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.