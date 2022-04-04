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    • 05.04.2022 08:54
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    Hakim ve savcı yardımcısı maaşları ne kadar olacak 2022? Hakim ve savcı yardımcılığı nedir, nasıl olunur? Şartlar ve sınav tarihi...

    Hakim ve savcı savcı yardımcılığı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Bozdağ, "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız" dedi. Peki, Hakim ve savcı yardımcılığı nedir, sınavı nasıl yapılacak? Hakim ve savcı yardımcısı maaşları ne kadar olacak 2022? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Hakim ve savcı yardımcılığı nedir, nasıl olunur?

    Hakim ve savcı yardımcılığı hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. Bu gelişmelerin ardından, "Hakim ve savcı yardımcılığı nedir, nasıl olunur? Hakim ve savcı yardımcısı maaşları ne kadar olacak 2022?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilenler!

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

    HAKİM VE SAVCI YARDIMLIĞI NEDİR?

    *Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak ve mesleğe giriş usulü değiştirilecektir.

    *Türk yargı sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacaktır.

    *Bu kadroda geçen belli süreden sonra hâkimlik ve savcılık mesleğine geçiş için ayrıca bir sınav yapılacaktır.

    *Hâkim ve savcı yardımcılarının mesleğe daha iyi hazırlanmaları için adalet hizmetlerine katılımı sağlanacaktır.

        *Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin akademik bir yaklaşımla yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulması için Türkiye Adalet Akademisi kurulacaktır.

        *İnsan hakları hukukunun meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerin bir parçası olması sağlanacaktır.

        *Hukuk metodolojisi ve hukuki argümantasyon programlarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimlere kazandırılması sağlanacaktır.

        *Yargı teşkilatında sürekli ve zorunlu eğitim modeline geçilecektir.

        *Hizmet içi eğitimler hâkim ve savcıların terfilerinde dikkate alınan kriterlerden biri olacaktır.

        *Hukuk ve ceza yargılamalarında sistemin parçalarını oluşturan yeni ya da yeterince uygulanmayan müesseseler ile uzmanlık gerektiren alanlara yönelik eğitimler düzenlenecektir.

        *Adli kollukla ortak eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

        *Yurt dışında yabancı dil öğrenimi gören ve lisansüstü eğitim alan hâkim ve savcı sayısı artırılacaktır.

        HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAVI NASIL OLACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavı ve başvuru şartları ile ilgili henüz yetkili birimlerden açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylar netleşince haberimizde de olacaktır.
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