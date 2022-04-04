Hakim ve savcı yardımcısı maaşları ne kadar olacak 2022? Hakim ve savcı yardımcılığı nedir, nasıl olunur? Şartlar ve sınav tarihi...

Hakim ve savcı yardımcılığı hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. Bu gelişmelerin ardından, "Hakim ve savcı yardımcılığı nedir, nasıl olunur? Hakim ve savcı yardımcısı maaşları ne kadar olacak 2022?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilenler!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
HAKİM VE SAVCI YARDIMLIĞI NEDİR?
*Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak ve mesleğe giriş usulü değiştirilecektir.
*Türk yargı sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacaktır.
*Bu kadroda geçen belli süreden sonra hâkimlik ve savcılık mesleğine geçiş için ayrıca bir sınav yapılacaktır.
*Hâkim ve savcı yardımcılarının mesleğe daha iyi hazırlanmaları için adalet hizmetlerine katılımı sağlanacaktır.