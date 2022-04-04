Hakim ve savcı yardımcılığı nedir, nasıl olunur? Hakim ve savcı yardımcısı maaşları ne kadar olacak 2022? Şartlar ve sınav tarihi...

*Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin akademik bir yaklaşımla yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulması için Türkiye Adalet Akademisi kurulacaktır.

*İnsan hakları hukukunun meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerin bir parçası olması sağlanacaktır.

*Hukuk metodolojisi ve hukuki argümantasyon programlarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimlere kazandırılması sağlanacaktır.

*Yargı teşkilatında sürekli ve zorunlu eğitim modeline geçilecektir.

*Hizmet içi eğitimler hâkim ve savcıların terfilerinde dikkate alınan kriterlerden biri olacaktır.

*Hukuk ve ceza yargılamalarında sistemin parçalarını oluşturan yeni ya da yeterince uygulanmayan müesseseler ile uzmanlık gerektiren alanlara yönelik eğitimler düzenlenecektir.

*Adli kollukla ortak eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

*Yurt dışında yabancı dil öğrenimi gören ve lisansüstü eğitim alan hâkim ve savcı sayısı artırılacaktır.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SINAVI NASIL OLACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavı ve başvuru şartları ile ilgili henüz yetkili birimlerden açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylar netleşince haberimizde de olacaktır.