81 ilde başvuru ekranı açıldı daimi temizlik personeli alımları başladı! İŞKUR acil duyurdu: Asgari 4 bin 253 TL verilecek! 20 yaşını dolduranlar...

Temizlik personeli alımları 81 ilde başladı. Başvuru şartları tek tek açıklandı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü son dakika olarak duyurdu. Tüm şehirlerde temizlik personelleri alınacak ve hemen işe başlatılacak. PEKİ İŞKUR temizlik personeli başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İŞKUR temizlik görevlisi alım ilanı detayları haberimizde...
İŞKUR İLE BİNLERCE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAK
İstanbul, Van, Manisa, Ordu, Tokat ve daha bir çok ilde temizlik personeli aranıyor. İŞKUR güncel iş ilanlarını yayınladı.
Hangi şehirde olursanız olun temizlik personeli alımı yapılıyor. Başvuru şartlarıne gelecek olursak da her iş yeri şartları kendisi belirliyor. Ancak genel olarak adaylarda en az ilkokul mezunu olma şartı istiyor. Aşağıdaki linke tıklayarak il il başvuru şartlarını öğrenebilirsiniz.
İŞKUR TEMİZLİK PERSONEL ALIM ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR'daki iş ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. İşte İŞKUR'a kayıt olma aşamaları...
İŞKUR'A KAYIT NASIL OLUNUR?
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.
Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.