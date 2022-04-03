Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 başladı mı, ne zaman? OGM - DSİ 5 bin 64 işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacağı müjdesi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5064 personel alımı yapılacak' açıklamasında bulundu. Peki, OGM ve DSİ personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir?
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5.064 PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bünyesine bağlı OGM ve DSİ'ye yapılacak 5.064 personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
* 2.560 Orman Muhafaza Memuru
* 1.447 Mühendis
* 392 Veteriner Hekim
* 196 Destek Personeli
* 182 Büro Personeli
* 100 Koruma Güvenlik Görevlisi
* 50 Bekçi
* 24 Avukat
* 23 Laborant
* 23 Biyolog
* 23 Diğer Teknik Hizmet Personeli
* 12 Pilot
* 10 Tekniker
* 10 Sağlık Teknikeri
* 6 Teknisyen
* 6 Helikopter Makinisti
Fuat Oktay, geçen yıl yaşanan büyük orman yangınları ve sel felaketlerinden çıkardıkları dersler ışığında, kurumların insan ve araç altyapılarını güçlendirdiklerini de bildirdi. Bugün bu çerçevede atacakları yeni bir adımın müjdesini veren Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.