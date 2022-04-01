MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ soruları tamamı PDF indir! ÖSYM MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

MSÜ sonuçları için aramalar hız kazandı. 27 Mart Pazar günü uygulanan MSÜ sınav soru ve cevapları sınavın ardından erişime açıldı. ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonrası adaylar sonuçlarını merakla beklemeye başladı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler!
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MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27 Mart Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları 14 Nisan tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
MSÜ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla öğrenebilecekler. Adaylara sonuçlar belge şeklinde gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.