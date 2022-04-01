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    • Memurlar
    • 01.04.2022 11:07
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    • 01.04.2022 11:07
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    İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak

    İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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