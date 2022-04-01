Bingöl Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alımı yapacak

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 38 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerinin destek personeli, güvenlik ve koruma görevlisi gibi pozisyonlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Bingöl Üniversitesi sözleşmeli personel alımıyla ilgili detaylar

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3.Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.

4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak



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