PTT personel alımı ne zaman 2022? 35 yaş altı herkesi yakından ilgilendiriyor! 15 bin PTT personel alımı müracaat şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın KPSS şartsız, sınavsız personel alımı yapacak ve bunu duyan işi olmayan vatandaşlar detayları merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar...
PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?
PTT personel alımında büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis ve tekniker alımı yapılması bekleniyor. 35 yaşını aşmamış olma şartı aranan kadrolar için başvuru tarihlerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER
-Türk vatandaşı olmak,
-Askerlikle ilgisi bulunmamak
-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak
-Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak
-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak
-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak