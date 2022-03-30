Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 5 bin 64 personel alımı başvuru şartları!

Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde 5 bin 64 personel alımı başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bünyesine bağlı OGM ve DSİ'ye yapılacak 5.064 personel alımı yapılacağını duyurmuştu ve detayları merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Bu alanda kariyer hedefleyenlerin merak ettiği Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5.064 PERSONEL ALIMI 2022 NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bünyesine bağlı OGM ve DSİ'ye yapılacak 5.064 personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. Başvuru tarihi ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
* 2.560 Orman Muhafaza Memuru
* 1.447 Mühendis
* 392 Veteriner Hekim
* 196 Destek Personeli
* 182 Büro Personeli
* 100 Koruma Güvenlik Görevlisi
* 50 Bekçi
* 24 Avukat
* 23 Laborant
* 23 Biyolog
* 23 Diğer Teknik Hizmet Personeli
* 12 Pilot
* 10 Tekniker
* 10 Sağlık Teknikeri
* 6 Teknisyen
* 6 Helikopter Makinisti