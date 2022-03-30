Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alımı yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçilerin hangi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alımı için şartlar

Başvurular 04 - 08 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veye internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.

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