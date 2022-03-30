👨‍⚕️Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İŞKUR sağlıkçı alımı nihai liste ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle: