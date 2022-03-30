👨‍⚕️Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İŞKUR sağlıkçı alımı nihai liste ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Başvurularını 22 Mart'ta tamamlayan adaylar kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak 2022? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler!
KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?
Edinilen bilgiye göre, Bakanlık işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştireceğini bildirdi. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.
Kura Yeri : ANKARA
Kura Tarihi : 06.04.2022
Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağı işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.