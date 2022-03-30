Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? 2022 Öğretmen atamalarında kontenjan ve branş dağılımı... ATAMA MÜJDESİ!

Öğretmen ataması bekleyen binlerce kişiye güzel haber duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmen adaylarını heyecanlandıran açıklamalar geldi. Son dakika haberine göre yeni bir öğretmen ataması yapılacak. Özer açıklamasında, ''Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım.'' dedi. Müjdenin ardından Öğretmen ataması olacak mı? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2022? Kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? Tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? soruları gündeme geldi. İşte Bakan Özer'in açıklamalarının tamamı...
ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI, NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir önceki gün katıldığı canlı yayında "Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok." ifadesini kullandı.
Özer geçtiğimiz haftalarda da konuya ilişkin "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" şeklinde konuşmuştu.
Atama takvimi ise henüz belli olmadı. MEB'den ilerleyen haftalarda takvim yayınlanması bekleniyor. Güncel duyurular için Takvim.com.tr'yi takipte kalın.
ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Atama takvimi yayınlanır yayınlanmaz kadro ve branş dağılımı da belli olacak.
Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.
ÖĞRETMEN ATAMALARINDA YAŞ SINIRI VAR MI?
Geçtiğimiz yıllarda öğretmenlik için 40 yaş sınırı vardı ve bu kaldırıldı. Şuan öğretmenlik yapmak isteyen kişiler için yaş sınırı yoktur. 40 yaşında olan mezunlarda istekleri ve atamalar üzerine öğretmenlik görevlerine başlayabilirler.