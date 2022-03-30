Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? 2022 Öğretmen atamalarında kontenjan ve branş dağılımı... ATAMA MÜJDESİ!

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir önceki gün katıldığı canlı yayında "Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok." ifadesini kullandı.

Özer geçtiğimiz haftalarda da konuya ilişkin "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" şeklinde konuşmuştu.

Atama takvimi ise henüz belli olmadı. MEB'den ilerleyen haftalarda takvim yayınlanması bekleniyor. Güncel duyurular için Takvim.com.tr'yi takipte kalın.