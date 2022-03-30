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    • Memurlar
    • 30.03.2022 10:39
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    • 30.03.2022 10:40
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    Kamu İhale Kurumu 8 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Kamu İhale Kurumu 8 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı dikkat çekti.

    Kamu İhale Kurumu 8 sözleşmeli personel alacak

    Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli bilişim personellerinin sınavla alınacağı açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kamu İhale Kurumu sözleşmeli bilişim personeli alım sınavıyla ilgili detaylar
    Kamu İhale Kurumu'nda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kamu İhale Kurumu tarafından 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak sınav sonucuna göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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