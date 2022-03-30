Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 31.03.2022 10:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2022 10:21
    ABONE OL

    İŞKUR sağlıkçı alımı nihai liste ne zaman açıklanacak? 👨‍⚕️Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sağlık Bakanlığı kura çekimi hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Başvurularını 22 Mart'ta tamamlayan adaylar kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak 2022? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı için araştırmalar hız kazandı. İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai listeye göre Bakanlık sonuçları kuranın ardından açıklayacak. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekimi hakında araştırmalar başladı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar!

    KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

    Edinilen bilgiye göre, Bakanlık işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştireceğini bildirdi. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

    Kura Yeri : ANKARA

    Kura Tarihi : 06.04.2022

    Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağı işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

        Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:

        Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Artık Türkiye ile yakınlaşma anlayışındalar
        Haberler Memurlar İŞKUR sağlıkçı alımı nihai liste ne zaman açıklanacak? 👨‍⚕️Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
            SON DAKİKA