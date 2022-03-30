İŞKUR sağlıkçı alımı nihai liste ne zaman açıklanacak? 👨‍⚕️Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için araştırmalar hız kazandı. İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai listeye göre Bakanlık sonuçları kuranın ardından açıklayacak. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekimi hakında araştırmalar başladı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR nihai liste hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar!
KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?
Edinilen bilgiye göre, Bakanlık işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştireceğini bildirdi. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.
Kura Yeri : ANKARA
Kura Tarihi : 06.04.2022
Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağı işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.