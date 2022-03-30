EGM 2022 bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 3 bin 250 bekçi alımı şartları neler, askerlik şartı var mı? PA duyurular: bekçilik aşamaları...

2022 yılında 3 bin bekçi alımı yapılacağının duyurulması sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda bekçi alımına ilişkin "3 bin kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3250 kadroya önümüzdeki günlerde çıkacağız." açıklamasında bulundu. Buna göre bu yıl plananan 3 bin bekçi alımında kadro 3.250'ye çıkartıldı. Başvuruların başlamasını bekleyen adaylar EGM 2022 bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 3 bin 250 bekçi alımı şartları neler, askerlik şartı var mı? sorularını sıklıkla araştırılıyor. İşte son gelişmeler...
EGM 2022 BEKÇİ ALIMI İLANI YAYIMLANDI MI?
Polis Akademisi (PA) bekçi alımı başvuruları için EGM'den gelecek resmi açıklama bekleniyor. 2022 yılında toplam 3.250 bekçi alımı gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Ardından Bakan Soylu yeni bir müjde vererek kontenjanın 250 arttırıldığını duyurdu. Buna göre bu sene 3.250 bekçi alımı yapılacak. Başvuru için tarih ilan edildiğinde haberimizde yer alacaktır. En son gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
31 yaşından gün almamış olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.