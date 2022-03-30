Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 sonuçları açıklandı mı? 12 bin 823 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi personel alımı başvuru sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.
Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Bakan Bozdağ'ın paylaştığı tabloya göre, Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEKNİSYEN, İŞARET DİLİ TERCÜMANI, ŞOFÖR, AŞÇI VE HİZMETLİ SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir..