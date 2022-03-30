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    • Memurlar
    • 30.03.2022 17:11
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    • 30.03.2022 17:20
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    5 bin 64 personel alımı başvuru şartları! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

    Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde 5 bin 64 personel alımı başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bünyesine bağlı OGM ve DSİ'ye yapılacak 5.064 personel alımı yapılacağını duyurmuştu ve detayları merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Bu alanda kariyer hedefleyenlerin merak ettiği Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    5 bin 64 personel alımı başvuru şartları!

    5 bin 64 personel alımı başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kariyer hedefleyen iş arayan binlerce kişi Tarım ve Orman Bakanlığı'na bünyesine bağlı OGM ve DSİ'ye yapılacak olan 5 bin 64 personel alımı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5.064 PERSONEL ALIMI 2022 NE ZAMAN?

    Tarım ve Orman Bakanlığı'na bünyesine bağlı OGM ve DSİ'ye yapılacak 5.064 personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. Başvuru tarihi ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

    * 2.560 Orman Muhafaza Memuru
    * 1.447 Mühendis
    * 392 Veteriner Hekim
    * 196 Destek Personeli
    * 182 Büro Personeli
    * 100 Koruma Güvenlik Görevlisi
    * 50 Bekçi
    * 24 Avukat
    * 23 Laborant
    * 23 Biyolog
    * 23 Diğer Teknik Hizmet Personeli
    * 12 Pilot
    * 10 Tekniker
    * 10 Sağlık Teknikeri
    * 6 Teknisyen
    * 6 Helikopter Makinisti

        Fuat Oktay, geçen yıl yaşanan büyük orman yangınları ve sel felaketlerinden çıkardıkları dersler ışığında, kurumların insan ve araç altyapılarını güçlendirdiklerini de bildirdi. Bugün bu çerçevede atacakları yeni bir adımın müjdesini veren Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır. Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        2022 ilanı henüz yayınlanmadığı için güncel şartlar da belli olmadı. Bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:

        1. Türk vatandaşı olmak,

        2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

        3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

        5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

        6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

        7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

        8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

        9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
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        Haberler Memurlar 5 bin 64 personel alımı başvuru şartları! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
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