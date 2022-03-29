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    • Memurlar
    • 29.03.2022 10:09
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    • 29.03.2022 10:20
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    KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! ÖSYM 10 bin sözleşmeli personel alımı sonuçlarına nereden bakılır?

    Son dakika haberine göre, ÖSYM 10 bin sağlık personelinin KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinde görüntüleyebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme nasıl yapılacak? ÖSYM 10 bin personel alımı sonuçlarına nereden bakılır? İşte merak edilenler!

    Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı!

    SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM 10 bin sağlık personelinin KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinde görebilirsiniz. 15 Mart'ta başlayan işlemler 22 Mart'ta sona erdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre gerçekleşirken, yerleştirme sonuçları için adaylara son dakika duyuru geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme nasıl yapılacak? ÖSYM 10 bin personel alımı sonuçlarına nereden bakılır? İşte merak edilenler!

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    YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

    Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

    Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecekler.

    Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacak.



        SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

        ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.

        2022 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

        * Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

        * 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacak.

        * 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.



        * Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

        * Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

        * Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
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        Haberler Memurlar KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! ÖSYM 10 bin sözleşmeli personel alımı sonuçlarına nereden bakılır?
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