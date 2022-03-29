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    • Memurlar
    • 29.03.2022 08:53
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    • 29.03.2022 08:53
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    🌿29 MART ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! ÇAYKUR kura çekimi sonuçları 2022: Rize, Trabzon, Artvin, Giresun kura çekimi isim listesi - İŞKUR nihai liste!

    ÇAYKUR kura çekimi için beklenen gün geldi çattı. ÇAYKUR; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde mevsimlik işçi alımı için kura çekimi bugün yapılıyor. İŞKUR nihai listeleri esas alınarak, Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle işçi alımı gerçekleştirilecek. Adaylar ÇAYKUR kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, ÇAYKUR kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun kura çekimi isim listesi - İŞKUR nihai liste yayınlandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    🌿29 MART ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

    ÇAYKUR personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır. Peki ÇAYKUR kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun kura çekimi isim listesi - İŞKUR nihai liste yayınlandı mı? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    2022 ÇAYKUR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Çaykur işçi alımı için kura tarihi belli oldu. Buna göre, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.

    İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

    Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.

        BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

        Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

        * 18- 50 yaş aralığında,

        * Erkek,

        * En az İlkokul mezunu,

        * Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
        * Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

        İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

        * En az İlkokul mezunu,

        * Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

        İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

        * 18- 45 yaş aralığında,

        * Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

        * Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

        * Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

        şartlarını taşımaları gerekmektedir.

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        Haberler Memurlar 🌿29 MART ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! ÇAYKUR kura çekimi sonuçları 2022: Rize, Trabzon, Artvin, Giresun kura çekimi isim listesi - İŞKUR nihai liste!
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