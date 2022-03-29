🌿29 MART ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! ÇAYKUR kura çekimi sonuçları 2022: Rize, Trabzon, Artvin, Giresun kura çekimi isim listesi - İŞKUR nihai liste!

ÇAYKUR personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır. Peki ÇAYKUR kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun kura çekimi isim listesi - İŞKUR nihai liste yayınlandı mı? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!
2022 ÇAYKUR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Çaykur işçi alımı için kura tarihi belli oldu. Buna göre, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.
İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.
Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.