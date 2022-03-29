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    • Memurlar
    • 29.03.2022 08:02
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    • 29.03.2022 08:02
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    PTT 2022 YILI PERSONEL ALIMI: PTT personel alımı ne zaman 2022? PTT personel alımı başvuru şartları nedir?

    PTT personel alımı ne zaman 2022? 35 yaş altı herkesi yakından ilgilendiriyor! 15 bin PTT personel alımı müracaat şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın KPSS şartsız, sınavsız personel alımı yapacak ve bunu duyan işi olmayan vatandaşlar detayları merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    PTT 2022 YILI PERSONEL ALIMI: PTT personel alımı ne zaman 2022? PTT personel alımı başvuru şartları nedir?

    PTT personel alımı ne zaman 2022? 35 yaş altı herkesi yakından ilgilendiriyor! 15 bin PTT personel alımı müracaat şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın KPSS şartsız, sınavsız personel alımı yapacak ve bunu duyan işi olmayan vatandaşlar detayları merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar...

    PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?

    PTT personel alımında büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis ve tekniker alımı yapılması bekleniyor. 35 yaşını aşmamış olma şartı aranan kadrolar için başvuru tarihlerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

    PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

    -Türk vatandaşı olmak,
    -Askerlikle ilgisi bulunmamak
    -Kamu haklarından yasaklı bulunmamak
    -Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak
    -18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak
    -Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

        -Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek
        -Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak
        -Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak
        -Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak
        -Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak
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        Haberler Memurlar PTT 2022 YILI PERSONEL ALIMI: PTT personel alımı ne zaman 2022? PTT personel alımı başvuru şartları nedir?
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