ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 🍃2022 ÇAYKUR KURA LİSTESİ! İŞKUR nihai liste açıklandı mı? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun...

ÇAYKUR işçi alımı kurası hakkında vatandaşlar yoğun bir şekilde araştırmalara başladı. ÇAYKUR; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde mevsimlik işçi alımı yapacak. Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle işçi alımı belirlenecek. Peki, Çaykur işçi alımı 2022 kurası ne zaman? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ÇAYKUR nihai kura listesi açıklandı mı? İşte detaylar!
2022 ÇAYKUR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Çaykur işçi alımı için kura tarihi belli oldu. Buna göre, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.
İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.
Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.