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    • Memurlar
    • 29.03.2022 09:39
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    • 29.03.2022 09:39
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    ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 🍃2022 ÇAYKUR KURA LİSTESİ! İŞKUR nihai liste açıklandı mı? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun...

    ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kuraları ne zaman? İŞKUR aracılığıyla Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) işçi alımı yapılacak. Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

    ÇAYKUR işçi alımı kurası hakkında vatandaşlar yoğun bir şekilde araştırmalara başladı. ÇAYKUR; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde mevsimlik işçi alımı yapacak. Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle işçi alımı belirlenecek. Peki, Çaykur işçi alımı 2022 kurası ne zaman? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun ÇAYKUR nihai kura listesi açıklandı mı? İşte detaylar!

    2022 ÇAYKUR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Çaykur işçi alımı için kura tarihi belli oldu. Buna göre, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.

    İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

    Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak.

        BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

        Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

        * 18- 50 yaş aralığında,

        * Erkek,

        * En az İlkokul mezunu,

        * Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
        * Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

        İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

        * En az İlkokul mezunu,

        * Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

        İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

        * 18- 45 yaş aralığında,

        * Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

        * Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

        * Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

        şartlarını taşımaları gerekmektedir.

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