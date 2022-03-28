ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 🍃2022 ÇAYKUR KURA LİSTESİ! İŞKUR nihai liste açıklandı mı? Rize, Trabzon, Artvin, Giresun...

BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

* 18- 50 yaş aralığında,

* Erkek,

* En az İlkokul mezunu,

* Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

* En az İlkokul mezunu,

* Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

* 18- 45 yaş aralığında,

* Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

* Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

* Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.