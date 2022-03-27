Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı BAŞVURU EKRANI | OGM ve DSİ 5 bin 64 işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM ve DSİ bünyesine 5 bin 64 personel alımı için başvuru tarihlerini henüz duyurmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır." şeklinde açıklamada bulundu. Ancak henüz tarih bilgisi verilmedi. Yeni bir duyuru yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.