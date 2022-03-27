Sağlık Bakanlığı kura çekilişi saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI sonuçları için tarih...

Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı için kura tarihi yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada "Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir." denildi. Peki Sağlık Bakanlığı 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI kura ne zaman, hangi tarihte? Sağlık Bakanlığı kura çekilişi saat kaçta? İşte yanıtları...