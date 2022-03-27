Sağlık Bakanlığı kura çekilişi saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI sonuçları için tarih...

Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı için kura tarihi yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada "Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir." denildi. Peki Sağlık Bakanlığı 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI kura ne zaman, hangi tarihte? Sağlık Bakanlığı kura çekilişi saat kaçta? İşte yanıtları...
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak 10 bin sürekli işçi için kura tarihi henüz duyurulmadı. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurulara https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Kura çekiminin 6 Nisan'da saat 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yeni duyuru geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
HANGİ BÖLÜME KAÇ KİŞİ ALINACAK?
10 bin sürekli işçi pozisyonların unvanlarına göre dağılımı şöyle:
👉Temizlik hizmetleri,
👉Koruma ve güvenlik hizmetleri
👉Bakım ve onarım hizmetleri
👉Şoförlük hizmetleri
👉Klinik destek elemanı
10 BİN ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonrası nihai listeye haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.