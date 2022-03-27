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    • Memurlar
    • 27.03.2022 09:04
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    • 27.03.2022 09:04
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    MSÜ Taban - Tavan puanları 2022! Kadın, erkek, subay, astsubay MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? MSÜ tercih kılavuzu!

    MSÜ taban puanları hakkında araştırmalar hız kazandı. MSÜ sınavı 27 Mart Pazar yani bugün gerçekleşiyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar, aşamaları heyecanla takip ediyor. Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile birlikte pek çok konu da gündeme geldi. Bunlardan biri de taban puanları oldu. Peki, MSÜ Taban - Tavan puanları 2022 nasıl? Kadın, erkek, subay, astsubay MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    MSÜ taban puanları 2022: Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları

    2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ)'nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2'nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.



    2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

    İşte, 2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler;

    MSÜ TABAN PUANLARI

    MSB Milli Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri Haziran - Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

        2022 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

        ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşecek MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmadı.

        GEÇTİĞİMİZ YILLARDA KAÇ KİŞİ SINAVA GİRMİŞTİ?

        2020 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınavına ise 451 bin 272 aday katılım sağlamıştı.
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        Haberler Memurlar MSÜ Taban - Tavan puanları 2022! Kadın, erkek, subay, astsubay MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? MSÜ tercih kılavuzu!
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