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    • Memurlar
    • 27.03.2022 09:13
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    • 27.03.2022 09:13
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    MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM MSÜ tercihleri hangi tarihte yapılacak?

    MSÜ sınav soru ve cevapları yayımlandı mı 2022? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. MSÜ sınavı 27 Mart 2022 yani bugün gerçekleşiyor. Sınava giren adaylar sınav soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Bu noktada, Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, MSÜ sınav soru ve cevapları yayımlandı mı 2022? MSÜ 2022 soruları cevap anahtarı ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    MSÜ sınav sonuçları ile soru ve cevap anahtarı adayların merak ettiği konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) 27 Mart 2022 tarihinde tamamlanacak. 120 soru için 165 dakika süre verilecek olan sınav sonrası ÖSYM tarafından 2022 MSÜ soruları ve cevap anahtarı ilan edilecek. Peki, MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM MSÜ tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler!

    MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

    2022 MSÜ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

    Geçtiğimiz yıl 4 Nisan tarihinde yapılan MSÜ sınavının ardından sınav soruları ve %10'luk cevap anahtarı kitapçığı yayınlanmıştı. ÖSYM, 2022 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında bir açıklama yapmasa da bu yıl da sınavın ardından cevap anahtarı kitapçığın %10'luk kısmının erişime açılması bekleniyor.

        MSÜ SORU KİTAPÇIĞI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

        Adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebiliyor.

        MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan tarihinde açıklanacak.

        MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        MSÜ İÇİN TYT VE AYT SINAVINA KATILMAK GEREKİYOR

        2022-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.
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