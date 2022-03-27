MSÜ sınav sonuçları ile soru ve cevap anahtarı adayların merak ettiği konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) 27 Mart 2022 tarihinde tamamlanacak. 120 soru için 165 dakika süre verilecek olan sınav sonrası ÖSYM tarafından 2022 MSÜ soruları ve cevap anahtarı ilan edilecek. Peki, MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM MSÜ tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler!