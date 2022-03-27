MSÜ sınav sonuçları ile soru ve cevap anahtarı adayların merak ettiği konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) 27 Mart 2022 tarihinde tamamlanacak. 120 soru için 165 dakika süre verilecek olan sınav sonrası ÖSYM tarafından 2022 MSÜ soruları ve cevap anahtarı ilan edilecek. Peki, MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM MSÜ tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler!
MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
2022 MSÜ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
Geçtiğimiz yıl 4 Nisan tarihinde yapılan MSÜ sınavının ardından sınav soruları ve %10'luk cevap anahtarı kitapçığı yayınlanmıştı. ÖSYM, 2022 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında bir açıklama yapmasa da bu yıl da sınavın ardından cevap anahtarı kitapçığın %10'luk kısmının erişime açılması bekleniyor.