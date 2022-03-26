Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde İŞKUR kura çekimi ne zaman 2022, hangi tarihte sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi ve Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı sonuçları için tarih verildi mi? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi için bilgi paylaştı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi Ankara'da 6 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar yayınlanacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Başvurular 22 Mart günü sona erecek. Son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık'ta sonuçlar açıklanmıştı.
Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.