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    • Memurlar
    • 26.03.2022 08:00
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    • 26.03.2022 08:00
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    MSÜ ne zaman 2022? ✍Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav tarihi nedir? 👉MSÜ sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

    Gün içerisinde sıklıkla araştırılanlar arasında MSÜ ne zaman 2022 sorusu yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) fakülte ve yüksekokullarında eğitim almak isteyenler, ÖSYM'nin düzenlediği bu sınava katılıyor ve her yıl heyecanla beklenenler arasında yer alıyor. Mart ayının sonları yaşanırken Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav tarihi hakkında bilgi edinmek isteyenler aynı zaman sınava girecekleri merkezi de merak ediyor. MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı ve başvuru yapanların erişimine açıldı. Peki MSÜ sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

    takvim.com.tr
    MSÜ ne zaman 2022? ✍Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav tarihi nedir? 👉MSÜ sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

    MSÜ ne zaman 2022? ✍Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav tarihi nedir? 👉MSÜ sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MSÜ fakülte ve yüksekokullarında eğitim almak isteyen öğrenciler, heyecan dolu geri sayıma başladı ve sınava girecekleri yeri merakla araştırır oldu. Haberimizin içeriğinden MSÜ sınav giriş belgesinin nasıl sorgulandığı hakkında bilgi alabilirsiniz.

    MSÜ NE ZAMAN 2022?

    MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

    MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

    MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİNİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        MSÜ SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

        ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacaktır.

        Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.

        MSÜ NEDİR?

        Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

        Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.
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        Haberler Memurlar MSÜ ne zaman 2022? ✍Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav tarihi nedir? 👉MSÜ sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?
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