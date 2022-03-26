Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? 2022 MSÜ hangi tarihte düzenlenecek? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve binlerce kişinin katılım gösterdiği MSÜ sınavına az bir zaman kaldı ve detaylar merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...
2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2022 Milli Savunma Üniversitesi sınavı, 27 Mart 2022 Pazar günü yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak. Sınava girmek isteyen adayların, sınav saatinden 15 dakika önce salonda hazır olması gerekecek.
Milli Savunma Üniversitesi sınavı saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli sayılacak. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılmayacak.
Sınava katılacak adaylar, Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak
üzere toplam 120 soru cevaplayacak ve kendilerine bunun için 165 dakika tanınacak. 13.00 itibarıyla sınav sona erecek.