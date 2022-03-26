2022 MSÜ hangi tarihte düzenlenecek? Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Gün içerisinde binlerce kişi Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman sorusunun yanıtını araştırır oldu. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen ve 81 ilden binlerce kişinin katıldığı 2022 MSÜ hangi tarihte düzenlenecek? Sınava az bir zaman kala nerede gireceklerini merak edenler araştırmalarını hızlandırdı ve MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. MSÜ sınavının giriş saatinin yanı sıra kaç soru sorulacağı, 2022 yılında kaç kişinin katılacağı gibi bilgileri de öğrenmek isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sitesinde yoğunluk oluşturuyor. İşte ayrıntılar...