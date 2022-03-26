2022 MSÜ hangi tarihte düzenlenecek? Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Gün içerisinde binlerce kişi Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman sorusunun yanıtını araştırır oldu. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen ve 81 ilden binlerce kişinin katıldığı 2022 MSÜ hangi tarihte düzenlenecek? Sınava az bir zaman kala nerede gireceklerini merak edenler araştırmalarını hızlandırdı ve MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. MSÜ sınavının giriş saatinin yanı sıra kaç soru sorulacağı, 2022 yılında kaç kişinin katılacağı gibi bilgileri de öğrenmek isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sitesinde yoğunluk oluşturuyor. İşte ayrıntılar...
2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2022 Milli Savunma Üniversitesi sınavı, 27 Mart 2022 Pazar günü yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak. Sınava girmek isteyen adayların, sınav saatinden 15 dakika önce salonda hazır olması gerekecek.
Milli Savunma Üniversitesi sınavı saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli sayılacak. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılmayacak.
Sınava katılacak adaylar, Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak
üzere toplam 120 soru cevaplayacak ve kendilerine bunun için 165 dakika tanınacak. 13.00 itibarıyla sınav sona erecek.