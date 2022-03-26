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    • Memurlar
    • 27.03.2022 12:31
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    • 27.03.2022 12:31
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    2022 MSÜ hangi tarihte düzenlenecek? Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

    Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? 2022 MSÜ hangi tarihte düzenlenecek? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve binlerce kişinin katılım gösterdiği MSÜ sınavına az bir zaman kaldı ve detaylar merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman?

    Gün içerisinde binlerce kişi Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman sorusunun yanıtını araştırır oldu. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen ve 81 ilden binlerce kişinin katıldığı 2022 MSÜ hangi tarihte düzenlenecek? Sınava az bir zaman kala nerede gireceklerini merak edenler araştırmalarını hızlandırdı ve MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. MSÜ sınavının giriş saatinin yanı sıra kaç soru sorulacağı, 2022 yılında kaç kişinin katılacağı gibi bilgileri de öğrenmek isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sitesinde yoğunluk oluşturuyor. İşte ayrıntılar...

    2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    2022 Milli Savunma Üniversitesi sınavı, 27 Mart 2022 Pazar günü yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak. Sınava girmek isteyen adayların, sınav saatinden 15 dakika önce salonda hazır olması gerekecek.

    Milli Savunma Üniversitesi sınavı saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli sayılacak. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılmayacak.

    Sınava katılacak adaylar, Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak
    üzere toplam 120 soru cevaplayacak ve kendilerine bunun için 165 dakika tanınacak. 13.00 itibarıyla sınav sona erecek.

        MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

        MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        2022 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

        Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen sınava, 14 Haziran 2020 tarihinde 451 bin 272 kişi girdi. 2021 yılında ise ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 aday sınava katılım sağladı. 2022 yılında düzenlenen sınava gerçekleşen katılım sayısı ise henüz açıklanmadı.
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        Haberler Memurlar 2022 MSÜ hangi tarihte düzenlenecek? Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
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