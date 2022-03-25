Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 20 bin sağlık personeli İŞKUR kura çekimi sonuçları - isim listesi ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi hakkında adaylar araştırmalarına devam ediyor. 15 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler işe alımda belirleyici olan kura çekimine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
KURA ÇEKİMİ YAPILACAK
Edinilen bilgiye göre, Bakanlık işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştireceğini bildirdi. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.
Kura Yeri : ANKARA
Kura Tarihi : 06.04.2022
Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağı işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.