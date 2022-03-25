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    • Memurlar
    • 25.03.2022 08:49
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    • 25.03.2022 08:49
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    Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alımı yapacak (Akademik personel alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı dikkat çekti.

    Açıklama geldi! Alım yapılacak

    Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Mudanya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

    BAŞVURU BELGELERİ
    Profesör kadroları İçin;
    • Başvuru ve Ön Değerlendirme Formu
    • Özgeçmiş, (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında özgeçmiş olmalıdır.)
    • Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir)
    • Onaylı lisans transkripti, (e-Devlet çıktısı olabilir)
    • Nüfus cüzdanı fotokopisi, (e-Devlet çıktısı olabilir)
    • Nüfus kayıt örneği (e-Devlet çıktısı olabilir)
    • 3 Adet vesikalık fotoğraf,
    • Adli sicil belgesi, (e-Devlet çıktısı olabilir)
    • İkametgâh, (e-Devlet çıktısı olabilir)
    • Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya (1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya [USB]),
    • İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

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