MSÜ ne zaman 2022? ✍Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav tarihi nedir? 👉MSÜ sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MSÜ fakülte ve yüksekokullarında eğitim almak isteyen öğrenciler, heyecan dolu geri sayıma başladı ve sınava girecekleri yeri merakla araştırır oldu. Haberimizin içeriğinden MSÜ sınav giriş belgesinin nasıl sorgulandığı hakkında bilgi alabilirsiniz.
MSÜ NE ZAMAN 2022?
MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
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