20 bin sağlık personeli İŞKUR kura çekimi sonuçları - isim listesi ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı. Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından adaylar kadroya alınması için gerekli olan kura çekimi gününe odaklandı. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!