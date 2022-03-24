📜Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek listesi! 10 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin de sürekli işçi alımı yapıyor. Başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı gözler bu kez sonuçlara çevrildi. 10 bin sözleşmeli işçi alımı için kura çekimi yapılacak. Başvuruda bulunan adaylar, kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeleri merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura çekimi ne zaman? 📜Sağlık Bakanlığı kura sonucu isim listesi ne zaman yayınlanacak?