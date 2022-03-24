📜Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek listesi! 10 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin de sürekli işçi alımı yapıyor. Başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı gözler bu kez sonuçlara çevrildi. 10 bin sözleşmeli işçi alımı için kura çekimi yapılacak. Başvuruda bulunan adaylar, kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeleri merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura çekimi ne zaman? 📜Sağlık Bakanlığı kura sonucu isim listesi ne zaman yayınlanacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi 6 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirlecek. Canlı yayında 09.00-18.00 saatleri arasında noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından sonuçlar yayınlanacak. Sürekli işçi kadrolarına atanan adayların yasal asgari ücret ile göreve başlatılacağı bildirildi.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
GÖREVE BAŞLAMA
Asıl adaylarında göreve başlama işlemleri hakkında yapılan açıklamada ''Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.'' denildi.