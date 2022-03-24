Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 personel alacak! Yüzlerce aday araştırmalara başladı! İşte şartlar...

Kamu kurum ve kuruluşları hemen hemen her hafta yeni alım ilanları yayınlıyor. Binlerce aday da bu ilanları yakından takip ederek araştırmalar yapıyor. Son ilanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığının 465 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti. Adaylar ilanla ilgili araştırmalara başladı. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım şartları neler? Hangi görevde bulunacaklar? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanına başvuru tarihi ne zaman? İlanla ilgili tüm detayları Takvim.com.tr Memurlar sayfası sizler için derledi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI DETAYLARI
Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 465 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
1. GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.