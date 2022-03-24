Kayseri'de 85 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Melikgazi'de bulunan 85 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 400 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 18.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Kayseri İl, Melikgazi İlçe, 1301 Ada, 459 Parsel, Tontar Mah., zemin kat 7 nolu bağ.böl. Nolu taşınmaz; Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Esenyurt mahallesi, Sakarya Caddesi üzerinde konumlu 1301 ada, 459 parsel numaralı arsa üzerinde inşa edilmiş 27 dış kapı numaralı DÜKKAN vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz iç kapı numarasını parselin güneyinden geçmekte olan Menekşeli sokaktan almaktadır. Bölge genelinde 3-4 katlı eski konut alanları, kentsel boşluk alanları ve son yıllarda yapılmış/yapılmakta olan çok katlı yapılardan oluşan konut alanlarının oluşturulduğu görülmektedir. Genelde alt ve ortay düzey gelir grubuna hitap etmekte olup, ilgili belediyenin sağlamış olduğu altyapı imkanlarından faydalanmaktadır.

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