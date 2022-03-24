Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 24.03.2022 11:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2022 11:08
    ABONE OL

    İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak

    İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 160 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet dijital ortamda hazırlanmış dosyayı Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Müge Anlı’daki Dursun Zehir’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Katil...
    Haberler Memurlar İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak
        SON DAKİKA