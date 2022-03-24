1000 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada, ''Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.'' denildi. Konu hakkında yeni bir duyuru yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2022 komiser alımı şartları henüz açıklanmadı, geçmiş dönemde aranan şartlar ise şu şekildeydi:

En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,