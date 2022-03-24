Komiser yardımcısı olmak isteyenler için güzel haber geldi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 1.000 öğrenci alımı yapılacak. Duyuruda detaylara da yer verildi. Müjdeli haberin ardından adaylar, '1000 komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları neler? 2022 1000 komiser yardımcısı alımı başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı ne?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 1000 komiser yardımcısı alımı hakkında son dakika bilgiler…
1000 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada, ''Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.'' denildi. Konu hakkında yeni bir duyuru yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2022 komiser alımı şartları henüz açıklanmadı, geçmiş dönemde aranan şartlar ise şu şekildeydi:
En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,
Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.